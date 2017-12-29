Петербуржец проснулся и обнаружил за столом труп Владимира

Житель Санкт-Петербурга, проснувшись утром, обнаружил в своей квартире труп. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает Nation News со ссылкой на источник.

Перепуганный мужчина вызвал в квартиру полицию. Выяснилось, что накануне он пригласил в гости знакомого и они вдвоем ужинали и распивали спиртное. Затем хозяин квартиры отправился спать, а засидевшийся гость так и остался за столом, а ночью скончался.

Петербуржец заявил, что не знает об умершем почти ничего, кроме имени — Владимир. Тело мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

16 декабря сотрудники полиции нашли в московской квартире мумию женщины с загадочной запиской. Погибшая Вероника просила винить в своей смерти директора аптеки, где она работала.

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