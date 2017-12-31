ФИФА анонсировала сотрудничество с Родченковым по допингу в российском футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) свяжется с бывшим директором московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым после перепроверки допинг-проб российских футболистов. Об этом сообщает IOL.

«Процесс [перепроверки] продолжается, и мы свяжемся с господином Родченковым, когда он будет завершен», — заявили в ФИФА. Ожидается, что результаты повторного анализа допинг-проб россиян будут готовы в середине января.

26 ноября Родченков, в 2016 году ставший информатором Всемирного антидопингового агентством (WADA), пообещал доказать существование системы допинга в российском футболе.

В середине ноября сообщалось, что ФИФА связалась с ученым с целью получить доказательства применения допинга российскими футболистами. Речь идет о 34 игроках, 23 из которых входили в заявку сборной России на ЧМ-2014.

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