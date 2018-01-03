В честь сменившего Киев на Москву митрополита верующие пройдут крестным ходом

Утром 3 января православные верующие пройдут крестным ходом в центре российской столицы в память о московском первосвятителе Петре. Об этом сообщает сайт Высоко-Петровского мужского монастыря.

«Духовенство и верующие пройдут по улице Петровка, Крапивенскому переулку и Петровскому бульвару. Во время шествия участниками крестного хода вокруг обители будет пронесена главная монастырская святыня – ростовая икона святителя Петра с частицей его святых мощей», — говорится в сообщении.

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Торжества, посвященные митрополиту Петру, начались вечером 2 января всенощным бдением. После крестного хода, в 12 часов 3 января, планируется организовать чаепитие из самоваров.

Митрополит Киевский и всея Руси Петр первым из русских митрополитов сделал местом своего постоянного пребывания Москву. Он предсказал освобождение от монгольского ига и будущее возвышение Москвы. У гроба святителя князья целовали крест в знак верности великому князю Московскому. На протяжении веков ни одно значительное государственное начинание не обходилось без молитвы у гроба святителя Петра.

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