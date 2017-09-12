Стотысячный крестный ход в Санкт-Петербурге стал демонстрацией против «Матильды»

Традиционный крестный ход в Санкт-Петербурге в честь перенесения мощей святого Александра Невского во вторник, 12 сентября, напоминал демонстрацию против фильма «Матильда». Об этом пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Верующие несли плакаты в поддержу Николая II, фотографии и портреты императорской семьи.

В мероприятии принял участие председатель городского заксобрания Вячеслав Макаров. «Россия — последняя надежда бога, — сказал политик. — Вот почему Господь бережет Россию. И мы все должны понимать — там, где вера православная, там всегда победа».

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Маршрутом от Казанского собора до Александро-Невской Лавры по Невской проспекту, по данным городской митрополии Русской православной церкви, прошли около ста тысяч человек. «Множество людей присоединялись к шествию по мере продвижения колонны», — сообщили ТАСС представители Церкви.

Ежегодный крестный ход в память о святом Александре Невском был учрежден в XVIII столетии императрицей Елизаветой Петровной. Традиция его проведения восстановлена с 2013 года, когда в северной столицы отмечали 300-летия названной в честь святого русского князя Лавры.