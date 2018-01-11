Киргизский чиновник напился и уснул на работе

Руководство Национального статистического комитета Киргизии уволило начальника Ноокатского районного отдела государственной статистики Расулбека Ташова после того, как в сети появилось видео, на котором чиновник запечатлен спящим за столом в собственном кабинете. Об этом сообщает Служба новостей Центральной Азии.

Чиновника освободили от занимаемой им должности за «появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». 9 января видео со спящим на столе Ташовым в окружении пакетов сока и бутылок со спиртным опубликовал пользователь Facebook Искен Афиджанов. На этом же столе напротив Ташова спал еще один человек — Афиджанов написал, что, по его информации, он является руководителем одного из РОВД.

Как пояснил «Радио Азаттык» (местная редакция «Радио Свобода») сам Ташов, запись была сделана его противниками на следующий день после президентских выборов в Киргизии, которые прошли 15 октября. «Я в тот день пил сок. Мои враги, оказывается, подмешали туда димедрол. Видео было записано с целью моего очернения. Я не пью спиртные напитки. Рядом со мной на видео запечатлен не сотрудник милиции, а простой гражданин», — заявил он. К своим противникам он отнес коллег, работавших с бывшим начальником районного отдела статистики Байышем Дубанаевым.

Изданию Turmush Ташов рассказал, что вторым участником видеоролика стал его знакомый по имени Болот, с которым они решили в нерабочее время «выпить щербет». «Туда добавили снотворное, после чего мы уснули», — уточнил Ташов.

«Потом могли поставить бутылку водки и снять все на видео. Мы с Болотом проснулись ближе к полуночи. Кроме женщины из приемной, в мой кабинет без спроса никто бы не зашел. Она, значит, все подстроила и подсыпала снотворное в сок. Есть такое подозрение. На следующий день у меня повысилось давление, и я обратился в больницу», — рассказал он «Sputnik Кыргызстан».

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