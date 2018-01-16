Найдено объяснение провала Шипулина на Кубке мира

Советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал неудачное выступление россиянина Антона Шипулина в текущем сезоне. Об этом он написал в блоге.

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«Ты потенциально способен бороться с Бе и Фуркадом, быть таким же претендентом на самые высокие места и бороться за секунды и метры, но у тебя постоянно на протяжении многих лет дурацкие ошибки», — заявил Тихонов.

Олимпийский чемпион высказал мнение относительно гонки на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. «Более безграмотного начала гонки, что сделал Шипулин в Рупольдинге, было невозможно придумать. Выиграв 3-5 секунд максимум, он напортачил на первом рубеже. Антон, обратись, наконец, к своей голове и советуйся с теми, кто носил это оружие на своем горбу», — отметил он.

После пяти этапов Кубка мира российские биатлонисты имеют в активе только две награды. 12 декабря Шипулин вместе с Алексеем Волковым, Максимом Цветковым и Антоном Бабиковым завоевал бронзовые медали в эстафете. 16 декабря он также выиграл бронзу в гонке преследования на этапе в Анси.

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