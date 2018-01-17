Жена егеря приняла столичных журналистов за ищущих закладки наркоманов

Журналистов «России 1», приехавших в Челябинскую область снимать репортаж о занимающихся браконьерством полицейских, задержали по просьбе жены егеря, у которого они собирались взять комментарий. Об этом сообщает Znak.com.

По данным портала, увидев из окна незнакомых молодых людей, супруга егеря позвонила в дежурную часть и сообщила, что у их дома наркоманы ищут закладки.

«На Lada Granta черного цвета журналисты приехали к дому, где, по их данным, живет нужный им егерь, и решили подождать его на улице. Созванивались ли они с ним, знали ли наверняка номер дома, где он живет, либо вышли и стали искать нужный дом — пока неизвестно», — рассказал изданию знакомый с ситуацией источник.

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Егеря в тот момент не было дома. Его жена заметила из окна, что незнакомые молодые люди «ходят и явно что-то ищут». «Женщина, будучи сотрудницей полиции, позвонила в дежурную часть и сообщила, что, возможно, около ее дома наркоманы ищут закладки с наркотиками», — отметил собеседник издания.

Приехавшая оперативная группа досмотрела съемочную группу и таксиста, который подвозил их до места. Наркотиков не нашли ни у журналистов, ни у таксиста, после чего группа поехала продолжать съемки.

Егерь из Агаповского района, с которым хотели поговорить корреспонденты федерального канала, предположительно, уличил в незаконной охоте высокопоставленных сотрудников местной полиции.

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