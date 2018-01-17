Раскрыты подробности жизни привязанных к кроватям американских детей

Американская пара из штата Калифорния, удерживавшая в заточении 13 своих детей, за пять лет до этого возила их в Диснейленд. Об этом сообщает The New York Post.

На своей странице в Facebook родители размещали фотографии в 2010, 2011 и 2012 годах. На снимках видно, что родители и дети смеются и позируют вместе с Микки-Маусом. При этом американцы, очевидно, покупали дочерям и сыновьям сувениры в магазинах Диснейленда — дети одеты в футболки с изображением популярных героев мультфильмов.

По сведениям журналистов издания, семья ездила в отпуск в то время, когда у пары были финансовые трудности. Билеты в парк развлечений в те годы стоили в районе 80 долларов на человека.

16 января в Калифорнии арестовали 49-летнюю Луизу Анну и 57-летнего Дэвида Аллена Турпина. Их 17-летняя дочь смогла добраться до телефона и позвонить в службу спасения. Она рассказала, что родители удерживают в доме 12 ее братьев и сестер. Приехавшие на вызов стражи порядка обнаружили, что дети истощены, многие из них были прикованы к кроватям в темных и дурно пахнущих помещениях.

Всех пострадавших отправили в больницы для осмотра. Как долго они находились в заточении, не уточняется. По словам соседей, они не догадывались о происходящем в доме.

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