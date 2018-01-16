Американцы посадили на цепь 13 своих детей

В американском штате Калифорния арестовали семейную пару, которая удерживала в заточении 13 своих детей в возрасте от 2 до 29 лет. Некоторые из них были закованы в цепи, сообщает The New York Times.

По словам полицейских, 17-летняя дочь смогла добраться до телефона и позвонить в службу спасения. Она рассказала, что ее родители удерживают в доме 12 ее братьев и сестер. Стражи порядка арестовали 49-летнюю Луизу Анну и 57-летнего Дэвида Аллена Турпина в их доме.

Там же обнаружили и детей, некоторые из которых были прикованы к кроватям в темных и дурно пахнущих помещениях. На вопрос полицейских, почему мать и отец удерживали их подобным образом, они ответить не смогли, передает BBC News. Семерым из 13 детей пары было от 18 до 29 лет. Отмечается, что детей очень плохо кормили, многие из них были слабы и истощены.

Всех пострадавших отправили в больницы для осмотра. Как долго они находились в заточении, не уточняется. По словам соседей, они не догадывались о происходящем в доме. Известно только, что в последние несколько лет семья испытывала серьезные финансовые трудности.

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