Российский биатлонист нашел причину плохих результатов в несмазанных лыжах

Российский биатлонист Антон Шипулин подвел итоги масс-старта на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольц-Антерсельве. Его слова приводятся на сайте Союза биатлонистов России.

«Меня сильно подвел инвентарь. С первого круга понял, что лыжи сегодня придется толкать. Скольжение было тяжелое. У меня сегодня лыжи ехали хуже, чем у соперников», — заявил спортсмен.

Материалы по теме Безнадега Российские биатлонисты все проиграли. Олимпиада ждет

Шипулин также добавил, что допустил много промахов при стрельбе и это помешало ему побороться за призовые места.

В масс-старте биатлонист занял девятое место. Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад. На втором и третьем месте расположились норвежцы — Тарьей Бе и Эрленд Бьонтегорд.

На данный момент Шипулин завоевал всего две индивидуальные награды на этапах Кубка мира сезона-2017/18. 20 января россиянин занял третье место в гонке преследования в Антхольце, уступив норвежцу Йоханнесу Бе и французу Мартену Фуркаду. 16 декабря он выиграл бронзу, на финише гонки преследования обогнав соотечественника Александра Логинова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!