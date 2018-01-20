Шипулин завоевал вторую медаль в сезоне

Российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе, который преодолел дистанцию за 31 минуту 14,4 секунды и не допустил ни одного промаха. Вторым к финишу пришел француз Мартен Фуркад, уступивший сопернику 1 минуту 0,5 секунды (1 промах). Шипулин проиграл Бе 1 минуту 18,4 секунды при одном промахе.

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В спринте, который прошел 19 января, россиянин занял четвертое место. Третьим был немец Арнд Пайффер, который в гонке преследования занял на одну строчку ниже.

16 декабря Шипулин завоевал первую медаль в текущем сезоне, на финише гонки преследования обогнав соотечественника Александра Логинова. В общем зачете Кубка мира он идет четвертым. Лидирует Фуркад, второе место занимает Бе, третье — словак Яков Фак.

Этап в Антхольце проходит с 18 по 21 января.

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