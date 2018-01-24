Русского писателя выслали из Молдавии

Российского прозаика и драматурга Дмитрия Миропольского не пустили в Молдавию. Об этом литератор сообщил РИА Новости в среду, 24 января.

«По прилете в Кишинев пограничники сообщили мне, что я не подтвердил цель прилета, поэтому они не могут допустить меня на территорию республики», — рассказал писатель по телефону из кишиневского аэропорта.

По его словам, в молдавской столице у него была запланирована встреча с читателями и презентация книги «Тайна трех государей».

«Мне выдали на руки документ на трех языках: молдавском, английском и русском, в котором среди возможных причин отказа во въезде отмечена только одна — не подтверждена цель визита», — отметил Миропольский.

Он добавил, что в настоящее время приобретает билеты для возвращения в Россию.

Во вторник сообщалось, что либеральная партия Молдавии потребовала отмены статуса русского языка как языка межнационального общения в стране.

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