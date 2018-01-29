Украина купила у партнера Порошенко бракованные санитарные автомобили

Санитарные автомобили «Богдан-2251», закупленные для украинской армии, оказались ненадежными. Об этом в эфире «Общественного радио» рассказала член совета волонтеров при Минобороны Украины Валентина Варава.

По ее словам, военные получили 100 таких машин для использования в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, однако задействованы только 45 автомобилей. Несмотря на небольшой срок эксплуатации (чуть более полугода), 20 «Богданов» уже ремонтировались, три из них оказались бракованными и были возвращены производителю. Еще десять машин вернулись из зоны боевых действий в военные части, семь стоят на обслуживании.

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«Медики кричат, что не будут использовать этот автомобиль, потому что он безумно трясется, он очень неустойчив. Во время одной из последних эвакуации "Богданом" на ходу выпадали бронежилеты, каски, потому что открывались двери. Также есть огромные проблемы с топливной системой, которая должна была иметь датчики содержания воды, но их нет», — пожаловалась Варава.

Она отметила, что тендер на закупку санитарных автомобилей, объявленный Министерством обороны, был составлен таким образом, чтобы в нем смог участвовать только один производитель. Конкурс в итоге выиграла корпорация «Богдан», контролируемая предпринимателем Олегом Свинарчуком. Контрольный пакет акций компании он приобрел в 2009 году у своего партнера, нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

Стоимость одной машины «Богдан-2251», как писало агентство «Информ-UA», составляет 32 тысячи долларов (1,8 миллиона рублей). Автомобиль имеет полный привод, дизельный двигатель с турбонаддувом и шестиступенчатую механическую коробку передач. По заявлению производителя, машина способна перевозить четырех лежащих или восемь сидящих раненых.

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