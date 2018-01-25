В сети нашли украинское вундерваффе и поразились

В сети обнаружили селфи с двумя украинскими военнослужащими, на котором также запечатлена некая установка, собранная, по-видимому, из четырех ручных противотанковых гранатометов. На снимок обратил внимание, в частности, журналист Александр Коц.

«Это что, небратья по разуму смастерили? Из РПГ, что ли. И как оно стреляет?» — задался он вопросом.

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Снимок также заметил историк Юрий Пашолок. Установка напомнила ему мекбоев — персонажей вселенной Warhammer 40000, которые обеспечивают цивилизацию орков оружием и техникой.

«Вестник Мордовии» сравнил четырехствольный гранатомет с вундерваффе — неким «чудо-оружием». «Подобные системы и ранее пытались создать в государствах постсоветского пространства, но они не получили большого распространения из-за своей ограниченной эффективности», — отмечает агентство.

В апреле 2017 года Украина закупила у американской частной компании AirTronic USA 100 ручных гранатометов PSRL-1. Это модернизированный клон советского РПГ-7, полностью совместимый с боеприпасами, которые предназначены для оригинала.

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