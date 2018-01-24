Украинский журналист слил совершенно секретную военную информацию

Информация о планирующихся поставках противотанкового вооружения и беспилотников украинской армии засекречена. Так в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) прокомментировали данные журналиста Юрия Бутусова о том, что военные планируют закупить современные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и беспилотные летательные аппараты, сообщает LIGA.net.

В ответе пресс-службы Генштаба на запрос издания отмечается, что порядок удовлетворения армии в оружии и технике определен государственной целевой оборонной программой, рассчитанной до 2020 года и утвержденной правительственным постановлением от 30 марта 2016-го. «Информация, содержащаяся в указанном постановлении, имеет гриф ограниченного доступа "Совершенно секретно"», — подчеркнули военные.

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Параметры гособоронзаказа на 2018-2020 годы были утверждены Киевом 17 января. В этом году финансирование закупок для армии будет увеличено до 21,3 миллиарда гривен (более 41 миллиарда рублей), что на 37 процентов больше, чем в 2017-м. Приоритетными станут ракетное вооружение, бронетехника, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные и антиснайперские комплексы.

Бутусов, главный редактор заблокированного в России портала «Цензор», 15 января разместил на своей странице в Facebook подробный пост о планах Генштаба закупить для ВСУ 800 ПТРК типа «Стугна» и «Корсар» и несколько тысяч управляемых ракет к ним. Помимо этого, в перечень планирующегося к приобретению вооружения, по данным журналиста, внесены 500 беспилотников. Он отмечал, что в данный момент в украинской армии нет такого количества военнослужащих, подготовленных для работы с ПТРК и беспилотными системами.

Стоимость одного комплекса «Корсар» составляет приблизительно 130 тысяч долларов, одной ракеты к нему и к «Стугне» — около 20 тысяч долларов. Таким образом, две тысячи боеприпасов для ПТРК обойдутся Киеву как минимум в 40 миллионов долларов, а сами комплексы — более чем в 100 миллионов. В 2017 году украинские военные получили всего 50 ракет и некоторое количество пусковых установок.

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