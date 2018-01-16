Украинскую армию насытят беспилотниками и ракетами

Украинская армия будет массово перевооружена на современные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и беспилотные летательные аппараты. Об этом со ссылкой на информацию из Генерального штаба ВСУ сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, главный редактор заблокированного в России портала «Цензор».

По его сведениям, Генштаб внес в список необходимого для армии вооружения 800 ПТРК «Стугна» и «Корсар» и несколько тысяч управляемых ракет для них. «Принципиально важны поставки легких и мобильных "Корсаров", которые резко повышают ударные возможности пехотных подразделений в бою», — отметил журналист.

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Помимо этого, в перечень внесены 500 беспилотников. «В ближайшее время это оружие будет включено в гособоронзаказ, и на протяжении двух-трех лет будет поставлено в войска», — пояснил Бутусов.

Он добавил, что сейчас в ВСУ нет такого количества военнослужащих, подготовленных для работы с ПТРК и беспилотниками. «К сожалению, опытные люди продолжают увольняться», — подытожил журналист.

Стоимость одного комплекса «Корсар» составляет приблизительно 130 тысяч долларов, одной ракеты к нему и к «Стугне» — около 20 тысяч долларов. Таким образом, две тысячи боеприпасов для ПТРК обойдутся Киеву как минимум в 40 миллионов долларов, а сами комплексы — более чем в 100 миллионов. В 2017 году украинские военные получили всего 50 ракет и некоторое количество пусковых установок.

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