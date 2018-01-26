На Украине собрали броневик на базе техники 1960-х годов

Украинская инженерная группа «Арей», работающая на волонтерских началах, завершает работы по созданию новой бронемашины на базе БРДМ-2, выпуск которой начался в СССР в 1960-е годы. Об этом в Facebook пишут авторы «Национального промышленного портала».

«По утверждению группы "Арей", крупнейшим стимулом для них была поддержка наших воинов и воспоминания о том, как сотни киевлян выходили в выходные дни восстанавливать цеха "Атек"», — говорится в публикации.

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Редакция попросила пользователей выбрать название для будущей машины. Юзеры оставили свои варианты в комментариях. Наиболее оцененным оказалось название «Хлам», за ним — «Еней», «Гун», «Скиф» и «Характерник». Всего предложений набралось более 50.

Судя по фотографиям, в кабине броневика установлен монитор, отображающий скорость машины и другие показатели. Внутреннее освещение инженеры пока осуществляют с помощью переносных ламп. Также внутри есть небольшая скамейка, на которой, по-видимому, могут разместиться два человека.

БРДМ-2 производилась в СССР с 1963-го по 1989 год. Модернизированные варианты этой бронемашины существуют, в частности, в Азербайджане, Белоруссии, Польше, Сербии и Чехии. Украина по состоянию на 2016 год имеет около 450 этих броневиков.

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