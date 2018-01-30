Бьорндален поедет на Олимпиаду тренером сборной Белоруссии

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален поедет на Олимпиаду в Пхенхчан в качестве тренера сборной Белоруссии. Об этом сообщает tut.by.

«Уже можно официально говорить, что Уле-Эйнар Бьорндален отправится на Олимпиаду в качестве тренера национальной сборной Беларуси. Функционал будет определен чуть позже», — приводит издание комментарий представителя пресс-службы Белорусской федерации биатлона.

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15 января стало известно, что 43-летний Бьорндален не вошел в итоговый состав сборной Норвегии на Олимпиаду в Пхенчхан. Он не сумел выполнить требования отбора, и тренеры национальной команды отдали предпочтение спортсменам, показавшим более высокие результаты по ходу нынешнего сезона.

Игры-2018 могли бы стать для Бьорндалена седьмыми в карьере. Сам спортсмен признал, что не заслужил места в составе сборной.

Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира — женат на белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой. Она успешно квалифицировалась на Игры и выражала надежду, что супруг сможет поехать в Пхенчхан и поддержать ее.

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