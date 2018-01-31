Украина не пустила журналистов на чемпионат мира в России

Федерация футбола Украины (ФФУ) отказалась выдавать аккредитации журналистам, желающим поехать на чемпионат мира по футболу в России. Об этом сообщает Eurosport.

По информации источника портала, ФФУ пообещала журналистам прислать электронные ключи для подачи заявки до 31 января. За несколько дней до этой даты работники СМИ узнали, что федерация решила отказать им в аккредитации из соображений безопасности.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в январе заявил, что страна ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота мундиаля или протестах в рамках турнира.

Сборная Украины не сыграет на чемпионате мира в России. В октябре 2017 года команда Андрея Шевченко проиграла хорватам в заключительном матче группового этапа европейского отборочного турнира. Заняв третье место, «жовто-блакитные» не сумели попасть в стыковые матчи.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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