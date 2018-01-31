«МегаФон» стал лидером в области внедрения сетей LTE

«МегаФон» в прошлом году ввел в эксплуатацию 21,8 тысячи базовых станций стандарта LTE (4G), что почти в два раза превышает объем строительства базовых станций этого стандарта у ближайших конкурентов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В сообщении приводятся данные Роскомнадзора, согласно которым число базовых станций стандарта 4G операторов «большой четверки» — «МегаФон», «Билайн», МТС и Tele2 — по итогам прошлого года в России выросло на 32 процента, до 159,8 тысячи объектов. На конец года «МегаФон» располагал наибольшим количеством базовых станций 4G — 65,9 тысячи. За ним следуют МТС с 45,2 тысячами станций, «Билайн» — 26,3 тысячи и Tele2 — 22,2 тысячи. «МегаФон» также является лидером по общему числу базовых станций всех сетей.

«Недавно компания Ookla признала, что самый быстрый мобильный интернет в России у «МегаФона». Сегодня Роскомнадзор подтверждает наше лидерство по базовым станциям LTE. Это взаимосвязанные вещи. Лидерство по скорости на огромной территории — это следствие правильного использования ресурсов компании: большого числа базовых станций, используемой полосы частот, а также слаженной работы технических служб по планированию и настройке параметров сети. Итог: наши абоненты, используя максимальные возможности сети, с комфортом пользуются различными онлайн-сервисами», — прокомментировал данные Роскомнадзора директор по качеству сервисов инфраструктуры компании «МегаФона» Артем Могилин.

Сегодня 4G-сеть «МегаФона» доступна абонентам в 83 российских регионах.

По результатам тестов скорости, проведенных российскими пользователями через приложение Speedtest, «МегаФон» стал оператором с наилучшим мобильным интернетом 4G, заняв первую позицию по скорости загрузки данных на устройство — 25,04 мегбит в секунду.