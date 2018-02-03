Мутко рассказал о перспективах Дзюбы

Вице-премьер Виталий Мутко высказался о перспективах нападающего Артема Дзюбы вернуться в сборную России. Слова политика приводит ТАСС.

«Впереди два товарищеских матча, которые определят состав национальной сборной. У всех ребят есть шанс, и у Дзюбы в том числе, и у Ивана Новосельцева. И этим шансом надо воспользоваться, он в судьбе бывает только раз», — заявил Мутко.

По мнению вице-премьера, главный тренер команды Станислав Черчесов старается быть объективным. «Шанс сейчас есть у каждого, я был на сборах, я это знаю. Их готовность, их форма будет решающим фактором для включения в сборную», — отметил политик.

В январе Дзюба был переведен во вторую команду петербургского «Зенита» и не поехал на сбор сине-бело-голубых в Объединенные Арабские Эмираты. 28 января «Зенит» отдал форварда и защитника Ивана Новосельцева в аренду в «Арсенал».

Дзюба перешел в «Зенит» в феврале 2015 года. В текущем сезоне футболист провел 15 матчей за сине-бело-голубых в премьер-лиге и забил один мяч.

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