МОК обозначил сроки по решению о допуске оправданных россиян на Олимпиаду

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что вопрос о допуске оправданных российских спортсменов решится в течение двух дней. Слова функционера в воскресенье, 4 февраля, приводит ТАСС.

«Мы надеемся, что комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон рассмотрит вопрос о приглашении россиян в кратчайшие сроки, несмотря на то, что не получена мотивировочная часть решения CAS. Я думаю, что итоговое решение будет озвучено в ближайшие пару дней», — рассказал Бах.

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По словам президента МОК, решение Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшего 28 пожизненно отстраненных россиян, показывает необходимость проведения реформ в организации. «Это решение — большое разочарование и неожиданность для нас. Панель не донесла до нас полную формулировку решения, нам сказали, что это произойдет в конце февраля, и нас это крайне разочаровывает. МОК полностью не удовлетворен решением CAS. Это решение показывает необходимость в реформах CAS, в частности в системе управления», — заявил Бах.

Ранее Олимпийский комитет России попросил МОК допустить на Игры 13 спортсменов, чьи апелляции удовлетворил CAS: скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову, лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных, Евгению Шаповалову, Наталью Матвееву, конькобежцев Ольгу Фаткулину, Александру Румянцеву, Артема Кузнецова и саночницу Татьяну Иванову.

3 февраля сообщалось, что суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету (МОК) на отказ в выдаче приглашений на Игры.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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