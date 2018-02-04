Чемпион UFC собирался отрезать ногу для участия в поединке

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Макс Холлоуэй прокомментировал в Twitter-аккаунте отмену ближайшего поединка с Фрэнки Эдгаром.

«Я спрашивал врача, могу ли я отрезать свою ногу и провести поединок одноногим, но мне ответили, что обстоятельства несколько иные. Очень жаль, ведь множество болельщиков собиралось поехать на этот бой», — написал Холлоуэй.

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Боец также рассказал, что надеется перенести дату поединка.

Титульный бой между Холлоуэем и Эдгаром на турнире UFC 222 должен был состояться 3 марта, однако американец был вынужден отменить его из-за травмы ноги. Портал mmafightig сообщил, что UFC не хочет снимать Эдгара с турнира. Вследствие этого Холлоуэя может заменить боец Брайан Ортега.

Холлоуэй завоевал титул чемпиона в полулегком весе в июне 2017-го. Боец победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом в третьем раунде. Всего спортсмен провел 22 боя по правилам ММА, одержав 19 побед при трех поражениях.

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