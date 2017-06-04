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Алоха, чемпион

Как гаваец Холлоуэй нокаутировал бразильца Альдо на UFC 212

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Фото: Ricardo Moraes / Reuters

В главном бою турнира UFC 212, состоявшегося в Рио-де-Жанейро, временный чемпион в полулегком весе американец Макс Холлоуэй нокаутировал в третьем раунде бразильца Жозе Альдо, владевшего титулом в этом же дивизионе, и стал новым полноправным чемпионом организации. «Лента.ру» — об этом и других итогах UFC 212.

Жертвы Макгрегора

В свое время звезда UFC Конор Макгрегор, доминировавший в дивизионе, одержал победу и Альдо, и над Холлоуэем. Причем если американец завершил бой на ногах и уступил единогласным судейским решением, то бразилец пережил самый страшный нокаут в карьере — в декабре 2015-го, на 14-й секунде.

То поражение нанесло невероятный удар по самолюбию бразильца. Он всеми силами пытался добиться реванша с Макгрегором, но завоевав титул, тот мыслил уже совсем другими категориями. Макгрегор успел дважды подраться с Нэйтом Диасом и уйти на одну ступень выше. В бою с чемпионом UFC в легком весе Эдди Альваресом ирландец легко расправился с соперником и осуществил свою мечту, став первым бойцом, завладевшим двумя титулами одновременно.

Альдо понял, что второго шанса не будет, и в июле 2016-го провел поединок с Фрэнки Эдгаром, одержав победу единогласным решением судей. И дождался-таки момента, когда пояс чемпиона в полулегком весе вернулся в его руки. Нет, он не дрался с Макгрегором. Руководство UFC решило, что два титула для одного — это слишком. Ирландца предупредили, что с одним из поясов ему придется расстаться, и он отказался от титула в полулегком весе. Естественно, делать этого он не хотел и выражал готовность защищать оба, но выбора ему не оставили. Новым старым чемпионом стал Альдо.

Если после встречи с Макгрегором жизнь бразильца замерла, превратившись в сплошное ожидание, то Холлоуэй пережил неудачу в бою с ирландцем куда легче. Во-первых, они подрались еще в 2013 году, когда Макгрегор только набирал ход, во-вторых, на момент поединка амбиций у американца было куда меньше, чем у Альдо.

Поражение от Макгрегора сильно мотивировало Холлоуэя. Американец выдал невероятную серию из 10 побед кряду. В последнем поединке, состоявшемся в декабре 2016-го, он нокаутировал Энтони Петтиса, завоевав титул временного чемпиона UFC в полулегком весе. Вместе с поясом американец получил гарантированный бой с Альдо.

В чужой монастырь

Перед боем оба ожидаемо заявляли о намерении объединить титулы и открыть новую эру в истории UFC. Оба понимали, что это невозможно, и кто-то все равно проиграет, но таковы правила современных смешанных единоборств — чтобы быть успешным порой приходится больше говорить, чем драться.

30-летний Альдо считался фаворитом, и небезосновательно. Несмотря на серию побед Холлоуэя, на стороне бразильца были опыт и великолепная ударная техника. Оказалось, на Гавайах, откуда родом Холлоуэй, тоже неплохо ставят удар. При том, что оба бойца не прочь перейти в партер, было ясно — исход боя наверняка решится в стойке. Альдо, выступавший в родном Рио-де-Жанейро, хотел вернуть титул в убедительной и зрелищной манере — нокаутом. Но все вышло иначе.

Первый раунд прошел целиком под диктовку бразильца. Он, как и подобает фавориту, собравшемуся работать первым номером, занял центр октагона и проверял Холлоуэя короткими комбинациями. Альдо держал дистанцию, демонстрировал отличную работу ног, словом, делал все четко по плану. У американца почти ничего не получалось. Он отвечал сопернику одиночными выстрелами, но ни один из них не обладал достаточной силой, хотя, стоит признать, что и Альдо существенного ущерба ему не нанес.

Во втором раунде ничего не изменилось. Соперники обменивались ударами, чуть лучше смотрелся Альдо. Холлоуэй постепенно нашел свой ритм и ближе к концовке пятиминутки стал дразнить бразильца, пытаясь спровоцировать того на неподготовленную атаку. Поначалу чемпион не реагировал, но непосредственно перед сиреной ввязался в открытый размен ударами. Пропустили оба, однако обошлось без последствий.

На протяжении двух минут третьего раунда ничто не предвещало беды. На указанном рубеже Холлоуэю удалась шикарная комбинация, отправившая Альдо в нокдаун. 25-летний американец бросился на соперника, чтобы не дать ему шансов продолжить бой. Холлоуэй вкладывал в добивающие удары все силы, но каким-то чудом бразилец остался в сознании.

Видео: StocktonUFC TV / YouTube

Впрочем, радость бразильской публики была недолгой — пытаясь выбраться из незавидного положения, Альдо отдал Холлоуэю спину. Таким подарком смог бы воспользоваться и начинающий боец, что уж говорить об американце. Он вбивал в голову закрывавшегося руками Альдо удар за ударом. Бразилец не реагировал на крики судившего бой Джона Маккартни: «Двигайся, двигайся!». Спустя несколько секунд избиение прекратилось, и мир узнал имя нового чемпиона UFC в полулегком весе.

Местные болельщики встретили это гробовой тишиной. Это нисколько не смутило вовсю праздновавшего Холлоуэя. Он поблагодарил зрителей, соперника, UFC, всех вокруг, словно ему вручали «Оскар». Американец призвал руководство промоушена задуматься над проведением турнира UFC на Гавайах. «Сейчас я отправлюсь домой, буду есть мороженое и наберу лишний вес. Отдохну неделю и вернусь к работе», — пообещал чемпион.

Поражение Ковалькевич и вторая молодость Белфорта

В соглавном бою вечера сошлись бразильянка Клаудия Гаделья и полячка Каролина Ковалькевич. Их истории напоминают истории Альдо и Холлоуэя. Обе бились с чемпионкой Йоанной Йенджейчик, обе проиграли. Обе мечтали победить и получить второй шанс положить конец ее гегемонии.

Триллера не вышло — на глазах родной публики Гаделья разделалась с соперницей в невероятно быстром и эффектном стиле. Ковалькевич попыталась пойти вперед, но нарвалась на мощный ответ со стороны Гадельи. Чуть позже бразильянка завязала полячку в клинче и провела тейкдаун. На канвасе Ковалькевич отдала спину, за что и поплатилась. Владеющая приемами джиу-джитсу Гаделья провела удушение со спины. Полячке оставалось только сдаться.

В другом бою андеркарда бразильский ветеран Витор Белфорт сошелся с американцем Нэйтом Марквардтом. 40-летнему Белфорту прочили завершение карьеры в UFC, но средневес заставил всех скептиков замолчать. Бой продлился все три раунда, бразилец победил единогласным решением судей, а после боя пообещал, что проведет в сильнейшем промоушене мира еще как минимум пять боев.

Следующий турнир — UFC 211 — состоится в Окленде 11 июня. В главном бою вечера встретятся Деррик Льюис и Марк Хант.

Ринат Салахетдинов

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