Белорусская сборная доверила Бьорндалену откатку лыж

Восьмикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален будет участвовать в откатке лыж для белорусской сборной. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 5» заявил старший тренер сборной Юрий Альберс, передает БЕЛТА.

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15 января стало известно, что 43-летний Бьорндален не вошел в итоговый состав сборной Норвегии на Олимпиаду в Пхенчхан. Он не сумел выполнить требования отбора, и тренеры национальной команды отдали предпочтение спортсменам, показавшим более высокие результаты по ходу нынешнего сезона.

Позднее он признал, что не заслужил права выступить на Олимпиаде, и извинился перед болельщиками.

30 января стало известно, что Бьорндален вошел в тренерский штаб сборной Белоруссии, однако его функционал на тот момент определен не был.

Бьорндален женат на белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой. Она успешно квалифицировалась на Игры и выражала надежду, что супруг сможет поехать в Пхенчхан и поддержать ее.

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