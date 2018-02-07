Раскрыто имя нового министра иностранных дел Германии

Министром иностранных дел ФРГ в новом коалиционном правительстве станет лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает газета Bild со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

По сведениям издания, первый бургомистр Гамбурга Олаф Шольц от социал-демократов возглавит Минфин.

Ранее блок ХДС/ХСС под руководством канцлера Ангелы Меркель достиг компромисса на переговорах с СДПГ по формированию коалиционного правительства. Социал-демократы также возглавят ведомства труда, по делам семьи, окружающей природы и Минюст.

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Христианско-демократическому союзу отходят министерства экономики, обороны, образования, здравоохранения и сельского хозяйства. Лидер Христианско-социального союза, премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер возглавит МВД.

Как отмечает издание, министр обороны от ХДС Урсула фон дер Ляйен, неоднократно оказывавшаяся в центре скандалов, сохранит свой пост.

Выборы в немецкий бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года. После них Меркель сначала попыталась договориться о формировании правительства со Свободной демократической партией и «Зелеными», однако сделать это не удалось. Тогда канцлер обратилась к социал-демократам с просьбой в очередной раз создать «большую коалицию». ХДС/ХСС и СДПГ формировали ее с 2005 по 2009 год, а также с 2013-го по 2017-й.

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