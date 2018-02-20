Бывшего главу Минэкономразвития Ингушетии заподозрили в махинациях с землей

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра экономического развития Ингушетии, подозреваемого в махинациях с арендой земли под мясо-молочный комплекс. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве во вторник, 20 февраля.

Расследование ведется по статье 286 УК («Превышение должностных полномочий») и находится на контроле прокурора Ингушетии. Фамилия подследственного не называется.

По данным следствия, чиновник в апреле 2015 года заключил с республиканским мясо-молочным комплексом инвестиционный договор и выдал свидетельство, на основании которых стоимость аренды для предприятия была снижена на 95 процентов. Ущерб региональному бюджету оценивается в 27 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки прокуратуры республики, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. По данным надзорного ведомства, нарушения были выявлены при сдаче в аренду предприятию «Молоко Ингушетии» сельскохозяйственных земель площадью более 13 миллионов квадратных метров в Малгобекском районе и мясо-молочного комплекса. Срок договора аренды составил 49 лет.

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9 февраля сообщалось об обысках в отделении Фонда социального страхования (ФСС) по Республике Ингушетия. Но в ведомстве уточнили, что правоохранители запросили документы в рамках обычной проверки.

В соседнем Дагестане с середины января работает прибывшая из Москвы межведомственная комиссия по соблюдению законности в республике во главе с заместителем генпрокурора Иваном Сыдоруком. Были задержаны высокопоставленные чиновники из правительства Дагестана по обвинению в мошенничестве, мэр Махачкалы и главный архитектор столицы республики. Масштабные обыски прошли во всех структурах Дагестана.

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