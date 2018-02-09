Обыски силовиков дошли до Ингушетии

В отделении Фонда социального страхования (ФСС) по Республике Ингушетия проходят обыски. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«В отделении ФСС прошла выемка документации. Известно, что обыски проводили не местные силовики, а прикомандированные», — сказал собеседник агентства. Он не уточнил причину проведения обысков.

В республиканском отделении фонда эту информацию опровергли. «Информация об обысках ложная, просто запрашивали документы в рамках обычной проверки», — сказала «Новой газете» представитель ФСС. Она выразила недоумение, почему тема с проверками вызывает такой ажиотаж.

Ранее, 7 февраля, сообщалось о масштабных обысках во всех структурах Дагестана, где сейчас работает прибывшая из Москвы межведомственная комиссия по соблюдению законности в республике во главе с заместителем генпрокурора Иваном Сыдоруком.

Материалы по теме Золотые стволы Они держали Дагестан десятилетиями. Теперь к ним есть вопросы

В Дагестане полностью заменен личный состав на постах дорожно-патрульной службы. Вместо них на дежурство выставлены сводные группы полиции и Росгвардии, командированные из других регионов России.

Дагестанским чиновникам всех уровней — от глав администраций населенных пунктов до чиновников республиканского уровня — запрещен выезд за пределы страны, их данные уже переданы в погранслужбу.

6 февраля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования республики Шахабаса Шахова. Всем им предъявлены обвинения в мошенничестве. Ущерб от незаконной передачи в собственность земель и недвижимости в Дагестане превышает 143 миллиона рублей, сообщила Генпрокуратура.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!