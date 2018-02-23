Фигуристка Медведева завершила прокат и не сдержала слез

Российская фигуристка Евгения Медведева не сумела сдержать слез после произвольной программы на Олимпийских играх в Пхенчхане. 18-летняя спортсменка дала волю чувствам, не успев покинуть лед, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Эмоции россиянки активно обсуждают пользователи Twitter.

По итогам соревнований Медведева стала второй, получив 238,26 балла. «Золото» выиграла ее соотечественница — Алина Загитова 15-летняя россиянка не совершила ни одной ошибки и получила в сумме 239,57 балла. Замкнула тройку призеров канадка Кейтлин Осмонд (231,02 балла)

21 февраля россиянки также продемонстрировали высокий уровень в короткой программе. Загитовой и Медведевой удалось побить два мировых рекорда: Медведевой покорилось ее предыдущее достижение (81,61 балл), после чего ее обошла Загитова (82,92 балла).

Олимпийские игры в Пхенчхане завершатся 25 февраля.

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