Фигуристка Загитова рассказала об опустошении после золота Олимпиады

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своих чувствах после завоевания олимпийского золота. Слова спортсменки передает корреспондент «Ленты.ру».
«Я чувствовала радость и опустошение одновременно. Я осознаю, что весь мой путь был пройден не зря, я постараюсь дальше идти в таком же духе. Опустошение — это необъяснимое чувство. 10 лет я занимаюсь фигурным катанием, были падения и взлеты, многочисленные травмы. Я прошла через многое и пришла к золоту Олимпиады», — заявила Загитова.
Ранее 23 февраля спортсменка стала первой в женском одиночном катании. 15-летняя россиянка откатала произвольную программу без ошибок, получив в сумме 239,57 балла. Серебряную медаль завоевала другая россиянка Евгения Медведева (238,26 балла).
Золото Загитовой стало первым для российской команды на Олимпиаде-2018. В активе сборной также пять серебряных и восемь бронзовых наград.
Игры в Пхенчхане завершатся 25 февраля.