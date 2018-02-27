В Казани пьяный мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Казани местный житель открыл стрельбу из ружья по людям. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Источник в правоохранительных органах Татарстана сообщил «Ленте.ру», что преступник забаррикадировался и продолжает отстреливаться. На данный момент известно о погибшем сотруднике Росгвардии и получивших ранения сотруднике полиции и местном жителе.

По информации «112», инцидент произошел по адресу Авангардная улица, 187. Стрельбу открыл мужчина 1983 года рождения. Соседи его знают как неуравновешенного и много пьющего человека.

Официальный представитель республиканского МВД Ирина Нижельская уточнила, что операция по задержанию проводится сотрудниками полиции и Росгвардии под руководством врио министра внутренних дел по Татарстану Рафаиля Гильманова.

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