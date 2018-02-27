Лучшие студенты получат десятки тысяч рублей

Почти 250 человек получили медали по итогам испытаний, состоявшихся в рамках всероссийской студенческой Олимпиады «Я — профессионал», сообщила руководитель проекта Валерия Касамара во вторник, 27 февраля. Ее слова передает ТАСС.

Обладатели золотых медалей будут награждены денежными премиями, в частности, бакалавры получат по 200 тысяч рублей, магистры — 300 тысяч рублей, уточнила Касамара. В общей сложности наивысшие награды получили 53 человека.

Кроме того, по ее словам, для дипломантов, серебряных и бронзовых медалистов предусмотрены льготные условия для поступления в аспирантуры и магистратуры крупнейших российских вузов, стажировки в ведущих отечественных компаниях, а также включение в базу «Я — профессионал», которая будет доступна для работодателей.

Конкурс является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов.