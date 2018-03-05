Китайцы услышали американцев и решили вооружиться

Китай в 2018 году увеличит военный бюджет. Об этом говорится в докладе о работе правительства, обнародованном на ежегодной сессии высшего законодательного органа — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), передает ТАСС.

Расходы на оборону вырастут на 8,1 процента и составят 1,11 триллиона юаней — около 175 миллиардов долларов. В 2017-м они были увеличены на семь процентов и впервые в истории преодолели триллион юаней (почти 152 миллиарда долларов).

Как пишет агентство, международные организации полагают, что Пекин существенно занижает данные о военном бюджете. Аналитики считают, что публикуемая информация не включает несколько объемных по финансированию статей, в том числе затраты на стратегические силы и научно-технические разработки. Таким образом реальные расходы Китая на оборону могут быть выше на 25-50 процентов.

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4 марта представитель ВСНП Чжан Есуй заявлял, что военная политика страны носит оборонный характер. «Развитие Китая не будет представлять никакой угрозы для других стран», — приводило его слова «Синьхуа».

В настоящее время КНР находится на втором месте после США по объему военного бюджета. Вашингтон в 2018 году потратит на оборону 700 миллиардов долларов. В то же время в 2019-м предполагается профинансировать Пентагон на 686 миллиардов.

Ранее президент США Дональд Трамп называл Россию и Китай соперниками, которые бросают вызов интересам, экономике и ценностям страны. В конце января глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон намерен потратить миллиарды долларов на подготовку к войне в космосе с Россией и Китаем.

Российский военный бюджет в 2018 году составит 2,8 триллиона рублей (46 миллиардов долларов). Отмечалось, что военные расходы в дальнейшем будут уменьшаться.

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