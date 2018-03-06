Мороженое «Бедный еврей» подорвало толерантность в России

Красноярская компания «Славица» выпустила фирменный рожок под торговой маркой «Бедный еврей» с ароматом чернослива. Об этом сообщает портал «НГС.Новости».

Шоколадный вафельный рожок стоит 45 рублей. На обертке изображен государственный флаг Израиля.

«Это у нас новинка. Недавно появилось. До этого был "Хохол", а ещё раньше — "Американец". Их у нас часто фотографируют покупатели», — рассказала продавец киоска в Новосибирске. В самой компании от комментариев отказались. Как пишет НГС, в ответ на просьбу прокомментировать выпуск нового мороженого финансовый директор «Славицы» рассмеялась.

Председатель еврейской общины Набережных Челнов Леонид Штейнберг заявил, что потребует прекратить производство «Бедного еврея» .

«Я попросил своих коллег, чтобы мне привезли образец этого мороженого. Я его завтра увижу и спрошу у производителя: "Вы что, приехали в Набережные Челны, чтобы разваливать у нас толерантность?" О чем они думают вообще? Если хотите, чтобы не было бедных евреев, тогда дайте денег, чтобы бедных евреев не было! Да где они вообще видели бедных евреев?» — сказал Штейнберг изданию «Бизнес.Online».

В случае отказа снять с производства это мороженое он обещает обратиться в суд. Также Штейнберга возмутило использование государственного флага Израиля без согласования с посольством этой страны.

Компания «Славица» в 2016 году выпустила мороженое «Обамка», однако после обвинений в расизме и антиамериканизме сняла его с производства.

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