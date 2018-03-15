Неудачи российских биатлонистов списали на неверие в себя

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий рассказала о причинах неудачного выступления российских биатлонистов на Олимпийских играх 2018 года. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению Богалий, напряженная психологическая обстановка сказалась на спортсменах. «Я понимала, что ребятам сложно, что они первый раз на Олимпиаде, что в команде всего два тренера», — заявила она.

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Бывшая биатлонистка отметила важность настроя на победу. «Но именно там было крайне важно сделать все возможное, чтобы попытаться настроить команду, собрать ее в кулак, заставить спортсменов поверить в то, что они — бойцы, и готовы сражаться, и могут показать результат. А тренеры сделать это не сумели», — отметила олимпийская чемпионка.

Международный олимпийский комитет допустил к участию в Играх в Пхенчхане лишь четверых российских биатлонистов — Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Ульяну Кайшеву и Татьяну Акимову. Они не сумели завоевать медалей. Лучший результат показала Акимова, занявшая 15-е место в индивидуальной гонке.

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