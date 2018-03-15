Совет врача «дать организму побороть вирус» обернулся смертью ребенка

Подросток из США скончался спустя несколько недель после того, как врачи диагностировали у него синусит и отправили домой с наставлением «дать организму побороть вирус». Об этом сообщает New York Post.

13-летний Маркель Брамли (Marquel Brumley) попал в больницу с жалобами на головную боль и признаками простуды. Его отправили домой, посоветовав дать организму возможность самостоятельно справиться с недомоганием. В течение долгого времени головная боль не проходила, и его родителям пришлось несколько раз вызывать скорую помощь.

После очередной экстренной госпитализации ребенку сделали МРТ, которое показало, что инфекция распространилась на мозг. Брамли перенес операцию, но из-за того, что болезнь оказалось запущенной, впал в кому.

Через некоторое время ребенок скончался в больнице.

В феврале сообщалось, что британский подросток скончался через сутки после того, как ему дали слабительное в больнице. Мальчик отправился к терапевту с жалобами на сильную боль в животе, но в больнице решили, что подросток просто страдает от запора, дали ему слабительное и отправили домой.

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