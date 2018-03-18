Объявлены призеры суздальского фестиваля анимации

В Суздале закрылся XXIII Открытый российский фестиваль анимационного кино. Информация о призерах доступна на сайте.

«Лучшие анимационные работы выбирало профессиональное жюри в двух составах. В жюри конкурса авторской анимации вошли: режиссер, сценарист и художник Сергей Алибеков, режиссер анимационного кино Степан Бирюков, продюсер игрового и анимационного кино Арсен Готлиб, композитор, теле- и радиоведущая Марина Ланда и режиссер анимационного кино Оксана Черкасова», — говорится в сообщении.

Гран-при фестиваля получил короткометражный фильм «Суета сует» режиссеров Алексея Туркуса и Алексея Шелманова. Специальный приз «за великую охоту к анимации» присудили ленте «Охота» режиссера Алексея Алексеева. Специальный приз «за безукоризненную выразительность» достался картине «Джон Боттом — неизвестный солдат» режиссера Алексея Демина.

Фестиваль анимации, который также называют «Суздальфест», прошел с 13 по 18 марта.