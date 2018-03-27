США открестились от разработок «Новичка»

В Министерстве обороны США заявили, что страна не занималась разработкой нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, по версии Лондона, были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает ТАСС.

«Это абсурдное заявление. Какие-либо предположения о том, что министерство обороны США причастно к разработке этого химического вещества, абсолютно ложные и оскорбительные», — заявила агентству официальный представитель Пентагона Мишель Балданза (Michelle Baldanza).

Заявление последовало в ответ на просьбу прокомментировать слова руководителя химико-аналитической лаборатории Минобороны Игоря Рыбальченко. Ранее он заявил, что после публикации формулы в книге эмигрировавшего в США химика Вила Мирзаянова это вещество можно синтезировать в любой части света в более или менее подготовленной химической лаборатории. Подробное описание процесса синтеза вещества было опубликовано в 2008 году в книге «Государственные секреты: хроники инсайдера» ученого, считающегося одним из разработчиков яда.

21 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России Игорь Кириллов призвал задавать все вопросы о существовании «Новичка» работающему на правительство США Мирзаянову, поскольку «Россия не имеет к этому никакого отношения».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Москва отвергает все обвинения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!