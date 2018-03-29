Названа причина смерти Анофриева

Народный артист России Олег Анофриев скончался после продолжительной болезни. Об этом его зять Сергей сообщил ТАСС.

«Он болел, плюс возраст», — уточнил Сергей.

Информацию о болезни также подтвердил RT актер Александр Олешко. «Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел. Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства. В день траура по детям улетел, как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ. Я его очень любил, мы с ним очень дружили и общались. Он мне подарил огромное количество своего внимания, песен, стихотворений. Я скорблю со всеми его близкими родственниками», — сказал он.

О смерти Анофриева стало известно 28 марта. Артисту было 87 лет.

Олег Анофриев снялся в таких фильмах, как «Алые паруса», «Кот в мешке», «Первый рейс», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Нежданно-негаданно». Он также озвучил мультфильмы «Бременские музыканты», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Очень синяя борода» и «Где обедал воробей?».

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