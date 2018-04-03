В Пекине открылась выставка раритетов дома Романовых

В китайском художественном музее «Миллениум» в Пекине открылась выставка «Раритеты дома Романовых. Летняя императорская резиденция в Петергофе». Об этом во вторник, 3 апреля, сообщается на сайте министерства культуры России.

Передвижная выставка проходит в рамках азиатского гранд-тура Государственного музея-заповедника «Петергоф». В церемонии открытия приняли участие сотрудники Российского культурного центра в Пекине, представители Посольства Российской Федерации в Китае и сотрудники музея «Петергоф».

«Выставка, посетившая менее чем за год три крупнейшие провинции Китая, по праву может считаться важной имиджевой площадкой для российско-китайского сотрудничества. Мы очень рады, что коллекция Петергофа добралась до Пекина. Мемориальные предметы из летней резиденции российских императоров будут продемонстрированы в столице Великой китайской империи», — заявила заместитель генерального директора музея «Петергоф» Тамара Носович.

Экспозиция будет работать до 10 июня.