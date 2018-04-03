Tele2 предложил собрать свой тариф

Оператор мобильной связи Tele2 запустил обновленную тарифную линейку «Мой Tele2», главная особенность которой — персонализация продукта. Тарифные планы разработаны по принципу конструктора, что позволяет клиентам настраивать предложения под себя, добавляя необходимое количество минут и интернет-трафика.

«Ключевой запрос современных пользователей мобильной связи — это желание управлять сервисами. Клиенты не хотят, чтобы им навязывали сочетания объемов и услуг», — объяснил Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов. Новая тарифная линейка включает три комбинации: «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Абоненты могут использовать их как полноценные тарифы, а могут собрать свой идеальный продукт. В зависимости от пользовательских привычек клиенту предлагают подключить до 1000 минут и 40 Гб трафика, при этом вместе с модификациями наполнения изменяется и цена.

Особенность новой линейки — клиенты могут не только выбирать минуты и гигабайты, но также отключать и подключать дополнительные безлимитные услуги: соцсети и мессенджеры, навигацию или стриминговые сервисы. Выбранные опции становятся частью тарифа и не меняют привычных сроков оплаты.

Неиспользованные услуги не сгорают и переносятся на следующий месяц, абонент может поменять минуты звонков на интернет-трафик. Помимо этого, на всех новых тарифах линейки предусмотрены безлимитные звонки на номера оператора в любой регион России. На всех тарифных планах мобильный интернет в поездках по стране стоит, как в домашнем регионе абонента.

В Tele2 предложения новой линейки называют «супертарифами» и настаивают на уникальности продукта. Так называемые тарифные конструкторы представлены у других игроков. Андрей Патока объясняет разницу в предложениях Tele2 и операторов «большой тройки»: «Предложения конкурентов основаны на возможности «набирать» услуги в пределах фиксированной стоимости. Этот конструктор весьма условный».

Предложение «ВсеМое2», который «Билайн» представил в марте как тарифный конструктор, не включает безлимитные мессенджеры, внутрисетевые вызовы расходуют пакет минут — исключение касается только звонков внутри тарифа. Тариф МТС «Мое безлимитище» не предлагает безлимитные соцсети и мессенджеры, а также не включает бесплатные звонки внутри сети по стране. У «Мегафона» аналога тарифного конструктора пока нет.

В Tele2 «прологом» к появлению конструктора стали сервисы, запущенные в 2017 году. Пользователи Tele2 первыми на российском телеком-рынке смогли переносить неиспользованные пакетные услуги на следующий месяц. Позже Tele2 запустила еще один сервис, дающий клиентам свободу в выборе услуг, — возможность менять минуты на гигабайты. Следующий шаг — услуга «Настрой тариф под себя», которая позволила абонентам добавлять необходимое количество минут, мегабайтов и SMS к подключенному тарифному плану.

В Tele2 считают, что персонализация уже доказала свою востребованность среди клиентов. Согласно данным компании, половина абонентов Tele2 переносит неизрасходованные услуги на следующий период, а сервисом обмена минут на гигабайты с октября 2017 года воспользовалось около 1,5 млн человек. Объем обмена также растет: клиенты получили дополнительно 9 петабайт трафика.

