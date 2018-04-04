Британский МИД удалил твит о российском происхождении «Новичка»

МИД Великобритании удалил пост в Twitter о российском происхождении яда «Новичок», которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. На это обратили внимание журналисты Sky News.

Об удаленной записи также написали дипломаты российского посольства в Британии. «Почему Форин-офис удалил этот твит от 22 марта?» — говорится в микроблоге дипмиссии.

Как отмечает Sky News, в британском МИД подтвердили удаление записи. В этом сообщении говорилось о том, что «британские эксперты дали понять, что вещество, использованное в Солсбери, было произведено в России».

Материалы по теме Русские сенсации Во что российские перебежчики заставили поверить Запад

Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Сообщалось, что яд нашли на ручке входной двери дома. Как отмечает таблоид The Sun, полиция также не исключает, что отравляющее вещество могло находиться в гречневой крупе.

Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

3 апреля стало известно, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать, что использованный для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газ семейства «Новичок» имеет российское происхождение. Экспертам вообще не удалось установить, откуда в Соединенном Королевстве появился «Новичок».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!