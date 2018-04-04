Объяснено исчезновение твита о российском происхождении «Новичка»

Твит о российском происхождении вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, удалили из-за несоответствия словам посла Великобритании в России Лори Бристоу. Об этом в среду, 4 апреля, телеканалу Sky News сообщили в Форин-офисе.

В МИД пояснили, что брифинг посольства Великобритании в Москве 22 марта транслировался в режиме реального времени на странице дипмиссии в Twitter — UKinRussia. Затем информацию распространяли через аккаунт «@foreignoffice, чтобы объяснить максимально широкой аудитории, что произошло в Солсбери».

«Один из твитов был урезан и не передавал точно слова нашего посла. Мы стерли эту запись», — пояснили в ведомстве.

Ранее 4 апреля стало известно, что британский МИД удалил пост в Twitter о российском происхождении яда «Новичок».

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Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Сообщалось, что яд нашли на ручке входной двери дома. Как отмечает таблоид The Sun, полиция также не исключает, что отравляющее вещество могло находиться в гречневой крупе.

Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

3 апреля стало известно, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать, что использованный для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газ семейства «Новичок» имеет российское происхождение. Экспертам вообще не удалось установить, откуда в Соединенном Королевстве появился «Новичок».

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