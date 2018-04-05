Полиция Нью-Йорка начала расследование нападения Макгрегора

Полиция Нью-Йорка начала расследование действий бойца Конора Макгрегора, который атаковал автобус с участниками события Абсолютного бойцовского турнира (UFC), который состоится 7 апреля. Информацию в своем Twitter-аккаунте опубликовал журналист ESPN Бретт Окатомо.

Окатомо взял комментарий у главы UFC Даны Уайта, который заявил, что на арест Конора Макгрегора уже выдан ордер. Журналист позже уточнил, что ордер еще не выдан — полиция города начала расследование инцидента в «Барклайс-Центре».

5 апреля ирландец атаковал автобус, в котором находились бойцы UFC. Американец Майкл Кьеза в результате действий Макгрегора получил травму.

Предположительно, действия ирландского бойца являются реакцией на лишение его чемпионского пояса. Макгрегор не защищал титул длительное время. Об этом может свидетельствовать пост в Twitter-аккаунте самого бойца.

«Вам у меня ничего не отнять», — написано в сообщении ирландца, которое было опубликовано до нападения.

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