Макгрегору предъявили обвинения после атаки на автобус UFC

Полиция Нью-Йорка предъявила обвинения ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору, напавшему на автобус с участниками турнира UFC 223. Об этом сообщает TMZ.
По информации издания, Макгрегору инкриминируется нанесение травм американскому бойцу Майку Кьезе, который во время инцидента находился в автобусе, нападение на некоего человека (ирландец несколько раз ударил его по лицу), и причинение ущерба транспорту на сумму восемь тысяч долларов.
Расследование инцидента проводят UFC и департамент полиции Нью-Йорка. Макгрегор предстанет перед судом 6 апреля после 7:00 по местному времени (16:00 по московскому).
В ночь с 5 на 6 марта Макгрегор бросил тележку в автобус со спортсменами у въезда в «Барклайс-центр» в Бруклине. В результате два бойца MMA получили травмы: Кьеза поранил лицо, у Рэя Борга диагностированы повреждения роговицы. После произошедшего Макгрегор сдался полиции.