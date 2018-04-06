Макгрегору предъявили обвинения после атаки на автобус UFC

Полиция Нью-Йорка предъявила обвинения ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору, напавшему на автобус с участниками турнира UFC 223. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, Макгрегору инкриминируется нанесение травм американскому бойцу Майку Кьезе, который во время инцидента находился в автобусе, нападение на некоего человека (ирландец несколько раз ударил его по лицу), и причинение ущерба транспорту на сумму восемь тысяч долларов.

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Расследование инцидента проводят UFC и департамент полиции Нью-Йорка. Макгрегор предстанет перед судом 6 апреля после 7:00 по местному времени (16:00 по московскому).

В ночь с 5 на 6 марта Макгрегор бросил тележку в автобус со спортсменами у въезда в «Барклайс-центр» в Бруклине. В результате два бойца MMA получили травмы: Кьеза поранил лицо, у Рэя Борга диагностированы повреждения роговицы. После произошедшего Макгрегор сдался полиции.

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