Сестра Надежды Савченко предпочла яйцам гранаты

Сестра Надежды Савченко Вера поздравила украинцев с Пасхой. В своем Facebook она разместила изображение гранат, украшенных в стилистике пасхальных яиц.

На двух гранатах имеется надпись «Христос Воскресе», еще несколько взрывных устройств раскрашены в цвета украинского флага. «Вкусной Пасхи. Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по "душе"», — подписала она публикацию.

20 марта на видеохостинге YouTube появился ролик, в котором на фоне пустого зала Верховной Рады Украины стоит Надежда Савченко. «Бабах! Что, обосрались?» — произносит украинский депутат после шестисекундного молчания. Ролик завершается надписью: «Надежда Савченко. Депутат от народа».

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4 апреля сообщалось, что в автомобиле Веры Савченко обнаружили взрывное устройство. «Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в нем закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы», — рассказала она

Надежду Савченко задержали 22 марта сразу после заседания Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Народного депутата подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Украины Петра Порошенко. На следующий день после того, как суд арестовал ее на два месяца, депутат объявила голодовку. Она также пожаловалась на круглосуточное видеонаблюдение и отметила, что российские СИЗО лучше украинских.

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