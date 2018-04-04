В машине Савченко нашли взрывное устройство

В автомобиле сестры депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко Веры обнаружили взрывное устройство. Об этом она сообщила в эфире телеканала Zik.

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«Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в ней закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы», — рассказала Вера Савченко.

Также она считает, что в ближайшее время на Украине могут начаться аресты «всех, кто не согласен с действующей властью». «Власть узурпирована [президентом Украины] Петром Алексеевичем [Порошенко], он убирает всю конкурентную оппозицию. Поэтому я считаю, что дело Надежды является полностью политизированным», — добавила она.

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Савченко надеется на помощь в разрешении дела ее сестры со стороны «друзей из Евросоюза и США». «Эти люди участвовали в освобождении Нади из российского плена. Они знают ее. Поэтому наши партнеры хорошо понимают, кто на Украине является агентом Кремля. Я написала письмо [президенту США Дональду] Трампу и очень надеюсь на его вмешательство в ситуацию», — заключила она.

2 апреля Вера Савченко опубликовала письмо к американскому лидеру, в котором попросила его обратить внимание на преследование оппозиционных политиков на Украине. Она считает, что ее сестру «устранили» как конкурента действующей власти. Также Савченко призвала Трампа поднять вопрос о преследовании оппозиции на Украине «на всех площадках международной дипломатии».

Надежду Савченко задержали 22 марта сразу после заседания Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Народного депутата подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Украины Петра Порошенко. На следующий день после того, как суд арестовал ее на два месяца, депутат объявила голодовку. Она также пожаловалась на круглосуточное видеонаблюдение и отметила, что российские СИЗО лучше украинских.

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