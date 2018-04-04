Савченко похудела и взялась за переписывание конституции

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находящаяся в СИЗО, за 12 дней похудела на 10 килограммов. Об этом «Украинской правде» сообщила ее сестра Вера.

«Она голодает 12 дней, настроение боевое. Но, конечно, очень осунулась и потеряла 10 килограммов. Весила более 80 килограммов, а сейчас — 75. Но рвоты нет — ей уже дали воду бутилированную, до того она пила из-под крана. Я передала ей лекарства: но-шпу и капли для носа», — сказала Вера Савченко.

По ее словам, находящаяся в СИЗО депутат не употребляет глюкозу, чай и кофе. «Если есть глюкоза — это не голодание. У Надежды есть вода и сигареты. Сигареты — это ее маленькая радость», — рассказала сестра подозреваемой в подготовке покушения на руководство Украины.

Кроме того, Вера передала сестре средства личной гигиены, книги, кодексы и конституцию страны, после чего депутат «начала делать свои замечания и свои наработки» к Основному закону Украины.

Сестра арестованной рассказала, что первая половина дня Надежды в СИЗО проходит «более-менее радостно». «Вторая половина дня тянется, потому что когда ты не ешь, то у тебя день увеличивается вдвое», — сообщила она.

Прекращать голодовку депутат не собирается.

2 апреля Надежда Савченко написала обращение к жителям страны. В нем она представила концепцию под названием «Изменение политической системы». К ее основным тезисам парламентарий отнесла проведение переписи населения страны, введение паспортизации населенных пунктов, изменение избирательной системы, передачу жителям страны возможности отзыва депутатов с должностей. Помимо этого, Савченко предложила изменить административный строй страны конституционным путем, а также приступить к реформам судебной и правоохранительной систем.

Украинского парламентария задержали 22 марта сразу после заседания Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Савченко подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Петра Порошенко. На следующий день после того, как суд арестовал ее на два месяца, депутат объявила голодовку.

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