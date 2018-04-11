Gucci испытал галлюцинации

Люксовый бренд Gucci в коллаборации с испанским художником Игнаси Монреалем создали капсульную линию одежды под названием #GucciHallucination («ГуччиГаллюцинация»). Об этом сообщает Hypebae.

В рамках новой коллекции весна-лето 2018 будут представлены девять свитшотов и столько же футболок с оригинальными диджитал-иллюстрациями Монреаля.

Изображение: @ignasimonreal 1 /3

Тираж серии ограничен: выпустят всего 200 футболок и 100 свитшотов. Каждая вещь выйдет в продажу под уникальным номером и в упаковке с репродукцией работы художника.

Футболки и свитшоты станут доступны на официальном сайте Gucci 11 апреля.

Кроме коллекции одежды, Игнаси Монреаль вместе с Gucci создали инсталляцию в восточном Лондоне.

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