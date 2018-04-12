Центр Стокгольма украсил пятиэтажный синий пенис

В центре Стокгольма появилась новая стрит-арт-работа шведской уличной художницы Каролины Фалкхольт, также известной под псевдонимом Блю. Об этом сообщает Aftonbladet.

Граффити представляет собой изображение эрегированного синего пениса. Рисунок растянулся на всю высоту брандмауэра пятиэтажного дома.

Färgen har knappt hunnit torka innan tryckpressarna rullar. Heja @carolinafalkholt och #kollektivetlivet Фото опубликовано @graffitiframjandet

По словам художницы, она хочет заставить зрителей думать. «Секс — очень важная тема, которая почему-то всегда считалась слишком грязной для обсуждения», — заявила Фалкхольт.

В декабре одна из работ шведской художницы появилась в Нью-Йорке. Произведение, изображающее гигантский мужской половой орган, было создано на брандмауэре одного из зданий на Манхэттене. Пенис размером в четыре этажа был нарисован в канун Рождества на улице Брум-стрит.

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